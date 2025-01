Marek Holer má pohostinství v krvi, patří už k sedmé generaci rodiny, která se v oboru pohybuje. Rodák z Prahy začínal jako číšník, časem rozjel i vlastní poradenský byznys, v němž radí hotelům i gastroprovozům, jak zefektivnit řízení. V období lockdownů za pandemie covidu se vydal do Krkonoš, kde začal provozovat Hotel Hvězda s restaurací. „V té době byla Praha z pohledu turistického ruchu mrtvá, zatímco v Peci pod Sněžkou byl prostor pozvednout úroveň služeb,“ vzpomíná na časy, kdy se hovořilo o tom, že hranice zůstanou zavřené až několik let a ve službách bude nutné se spolehnout na domácí turistiku.

Postupně si ve vyhlášeném lyžařském středisku přibral pod sebe další hotely i restaurace a nyní hájí provozovatele horských kapacit před kritikou, která se na ně valí. Hlavně ze sociálních sítí. Lidé si stěžují na vysoké ceny či nevalnou kvalitu služeb při srovnání se zahraničím. Na to Holer odpovídá, že hotely jedou větší část roku na provozní nule. „Pokud jde o střední kategorii, nepovažuji ceny v Peci za přemrštěné. V průměru mohou být dokonce nižší než ceny obdobně kvalitních hotelů například ve Frýdku‑Místku,“ říká.

Lidé, kteří se budou chtít i v budoucnu stravovat v restauracích, si podle něj připlatí. „Do dvou let bude těžké najíst se ve standardním menu pod 250 korun. Normální ceny se budou pohybovat kolem 300 korun za hlavní jídlo a pivo bude stát přibližně stovku,“ odhaduje. V rozhovoru mluví o tom, co to bude znamenat pro gastronomii a které podniky mohou skončit. Vysvětluje, čím nejlépe motivovat personál, jak se během posledních let proměňuje nabídka restaurací či jak nejlépe nastavit náklady, aby byl gastroprovoz ziskový.

