Z jednoho hektaru získal loni český zemědělec v průměru 1060 korun čistého zisku. To je o 42 procent méně než o rok dříve. Vyplývá to z každoročního předběžného šetření Zemědělského svazu. Po extrémně ziskovém roce 2022 se tak výsledek za celé odvětví dostal na nejnižší hodnotu od vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004.

Celkem čistý zisk zemědělství dosáhl loni hodnoty 3,7 miliardy korun oproti 6,5 miliardám v roce 2023 a 22 miliardám v roce předtím. Tehdy farmáři těžili z extrémních cen komodit, které vystřelily nahoru po začátku války na Ukrajině.

Podle Zemědělského svazu však klasická zemědělská výroba – rostlinná či živočišná – nevynesla ani polovinu celkového zisku. Více než dvě miliardy vydělali zemědělci na výrobě elektřiny, a to především v bioplynových stanicích.

Podle předsedy svazu Martina Pýchy mohou být čísla mírně zkreslená tím, že účastníky šetření byly většinou, i když nikoliv výhradně, středně velké podniky. V jejich podnikání hrají obnovitelné zdroje větší roli, než je tomu například u rodinných farem.

Výdělky se také odvíjí od cen elektřiny, které byly v loňském roce vesměs stabilní a spíš klesaly. Podíl výroby elektřiny v ziskovosti zemědělců tak podle Pýchy vzrostl především kvůli tomu, že se propadly příjmy z prodeje obvyklých agrárních komodit. „Ceny byly velmi nízké, byly podnákladové a to se promítlo do ekonomiky,“ uvedl Pýcha.

Podle ročenky portálu o Energetice.cz a srovnávače Ušetřeno.cz se bioplynové stanice podílely na tuzemské produkci elektřiny 3,5 procenta. Jejich význam však bude v následujících letech spíš klesat. Mezi roky 2025 až 2031 postupně skončí provozní podpora pro zhruba 540 tuzemských stanic a očekává se, že nemalá část vlastníků jejich provoz ukončí. Instalovaný výkon tak klesne z 380 na 100 až 200 megawatt. Počítá se však s tím, že část vlastníků přestaví stanice na výrobu biometanu, nízkoemisního plynu, který má stejné využití jako zemní plyn.