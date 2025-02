Umělá inteligence (AI) je novým motorem růstu čínské ekonomiky, shodli se řečníci na Asijském finančním fóru 2025 z poloviny ledna. Na konferenci v Hongkongu vystoupily i dvě významné osobnosti ze světa AI. Jednou byl britský počítačový vědec Stuart J. Russell OBE z kalifornské univerzity v Berkeley, druhou Kai-fu Lee. Čínský podnikatel a vědec prošel společnostmi jako Apple, Microsoft nebo Google a řadu let v nich vedl výzkumná oddělení.

Poslední dvě zmíněné společnosti se kvůli přetáhnutí Leeho do Googlu před pár lety soudili. Microsoft nakonec soud vyhrál a dostal od Google odškodnění 10 milionů dolarů za to, že Lee novým pracovištěm porušil konkurenční doložku. Nyní Lee řídí venture kapitálový fond Sinovation Ventures a loni založil start-up 01.AI. Sám ho přirovnává ke start-upu DeepSeek, jehož nový systém umělé inteligence DeepThink R1 spustil na trzích výkyvy akcií amerických technologických firem, následně pak i vyšetřování, zda DeepSeek neukradl data konkurenci z USA. I přes to start-up naboural domněnku, že čínské AI firmy jsou oproti americkým pořádný kus pozadu.

HN se fóra zúčastnily a přináší souhrn toho nejzajímavější, co ohledně čínské AI zaznělo: tedy, v čem podle Leeho Čína překonává USA, jak technologie ovládne finanční svět nebo kam se podle Russella v příštích letech posune.

