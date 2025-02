V menších českých obcích a městech do 50 tisíc obyvatel by se v následujících deseti letech mohly snížit ceny rezidenčních nemovitostí nebo alespoň zpomalit jejich růst. Důvodem je, že v menších obcích v současnosti vlastní značnou část bytů a domů lidé starší 70 let a vzhledem k průměrnému věku dožití v ČR by se tyto nemovitosti následně mohly dostat do dědických řízení. Skokově by se tak zde zvýšila nabídka nad poptávkou. Vyplývá to z dat platforem Flat Zone a Dataligence, která jejich zástupci představili na tiskové konferenci. Nejvíce by ceny nemovitostí mohly klesnout v obcích od 5000 do 10 tisíc obyvatel, kde by se zároveň také mohla prodloužit doba prodeje.

V letech 1945 až 1955 se v tehdejším Československu narodilo 1,9 milionu dětí. Lidé z takzvané generace baby boomers, kterým tak v letošním roce bude minimálně 70 let, v současnosti v Česku vlastní podle dat platforem více než 367 tisíc bytů, tedy zhruba 19,3 celého českého bytového fondu, a zároveň téměř 500 tisíc rodinných domů, tedy čtvrtinu všech těchto českých nemovitostí. Zhruba 42 procent z nich vlastní byty o dispozicích 2+kk a téměř 44 procent byty 3+kk a 4+kk. Ze 67 procent mají senioři byty v panelových domech.

Podle Milana Ročka, zakladatele Dataligence, která provozuje cenové mapy nemovitostí, lze vliv stárnutí na bytový fond začít očekávat v průběhu tří až pěti let. Prahy, Brna a krajských měst by se podle něj ale vývoj zřejmě nijak dotknout neměl, jelikož vliv migrace do těchto měst je vyšší, i než je úmrtnost obyvatel. „Demografický vývoj související s generací baby boomers v řadě lokalit změní nevyhnutelně náš pohled na vývoj realitního trhu, na jaký jsme doteď byli zvyklí,“ dodal Roček.

V Česku je podle dat platforem momentálně zhruba 1,9 milionu bytů. Rodinných domů je v ČR přibližně dva miliony a jsou rozmístěny po celé republice, převážně ale mimo velká města. Nejvíce z nich je ve Středočeském kraji.

V cihlových domech se nachází zhruba 600 tisíc bytů, a to ve všech typech měst. Celkem jsou umístěny ve 130 tisících bytových domech a převážně se jedná o stavby z 60. let minulého století. Více než milion bytů je pak v panelových domech, které jsou koncentrovány zejména ve velkých městech. Většina z nich je z období mezi 60. a 90. lety 20. století. Celkem je v ČR zhruba 70 tisíc panelových domů. Zbylých téměř 300 tisíc bytů je v novostavbách, tedy v bytech postavených od roku 1995. Téměř 80 procent těchto bytů bylo postaveno v Praze a krajských městech. Za posledních 30 let jich byla postavena zhruba čtvrtina ve srovnání s předcházejícími třemi dekádami.

Datové platformy Flat Zone a Dataligence se od začátku roku spojily do jedné společnosti. Oba subjekty, které jsou sesterskými firmami investiční skupiny Trigema, budou využívat název Flat Zone. Ta byla do současné doby zaměřená hlavně na sbírání a analýzu dat spojených s bytovým developmentem, zatímco Dataligence data o nemovitostech zprostředkovávala bankám a pojišťovnám.