Americký prezident Donald Trump ještě před nástupem do Bílého domu ohlásil velkolepý plán na připojení Kanady a Grónska. Pokud by jeho záměr vyšel, staly by se Spojené státy největší zemí na světě. Jejich rozloha by se více než zdvojnásobila na téměř 22 milionů kilometrů čtverečních. Po třech stoletích by tak padl primát Ruska, a i kdyby Vladimir Putin připojil celou Ukrajinu a třeba Bělorusko, tedy zbývající slovanská teritoria někdejšího Sovětského svazu, vládl by „jen“ nad 18 miliony kilometrů čtverečních.

Co se dočtete dál Do jaké míry je oprávněná americká obava, že Panamský průplav spravují Číňané?

Který z amarických prezidentů se nejvíce zasadil o územní expanzi.

Jak se od svého vzniku územně rozrůstaly USA.