Americký miliardář Warren Buffett přezdívaný Věštec z Omahy může být spokojený. Jeho Berkshire Hathaway totiž loni zvýšila provozní zisk o 27 procent na 47,44 miliardy dolarů (přes 1,1 bilionu Kč). Zisk byl třetí rok po sobě rekordní. Firma těžila především z investic v pojišťovnictví. Na maximu jsou i zásoby hotovosti ve společnosti. Ta přesahuje 330 miliard dolarů a za posledních 18 měsíců se více než zdvojnásobila.

Téměř 95letý Warren Buffett stojí v čele společnosti už 60 let. Jeho čas se ale pomalu naplňuje. V pravidelném dopise akcionářům potvrdil, že ho v budoucnu nahradí současný CEO dceřiné společnosti Berkshire Hathaway Energy Greg Abel.

„V roce 2024 se společnosti Berkshire dařilo lépe, než jsem očekával, přestože 53 procent z našich 189 provozních podniků vykázalo pokles zisku. Pomohl nám předvídatelný velký zisk z investic, protože se zlepšily výnosy ze státních pokladničních poukázek a my jsme podstatně zvýšili držbu těchto vysoce likvidních krátkodobých cenných papírů,“ uvedl Buffett.

Do velkých nákupů na akciových trzích se ale Waren Buffett v loňském roce nepouštěl. Americký miliardář si už dříve stěžoval na malý počet příležitostí. Podle něj jen málo amerických společností za současných podmínek představuje dobrou investici. Neznamená to ale, že by společnost akcie nakupovat nechtěla.

„Berkshire nikdy nebude upřednostňovat vlastnictví peněz nebo podobných aktiv před vlastnictvím dobrých podniků, ať už kontrolovaných nebo vlastněných jen částečně,“ napsal Buffett ve svém výročním dopise.

Berkshire Hathaway přesto nashromáždila v loňském roce velký objem hotovosti a akcie hlavně prodávala, když se zbavila cenných papírů různých firem v hodnotě 134 miliard dolarů. Výprodej se dotkl hlavně akcií společnosti Apple. I přesto má americký prodejce mobilních telefonů iPhone nadále největší váhu v Buffettově portfoliu.

Akcie společnosti Berkshire Hathaway vzrostly od začátku letošního roku o více než šest procent. Za celý loňský rok si připsaly více než 34 procent a výrazně tak překonaly americký index S&P500.