Americkému výrobci elektromobilů Tesla v únoru meziročně prudce poklesly prodeje na severoevropských trzích a ve Francii. Automobilce se tak v těchto zemích výrazně snížil podíl na trhu. V Norsku, Dánsku a Švédsku šlo přitom v letech 2023 a 2024 o zdaleka nejprodávanější automobilovou značku. Analytici za poklesem popularity vidí politické působení generálního ředitele Elona Muska, který je blízkým spolupracovníkem Donalda Trumpa a v Evropě podporuje směry považované za krajně pravicové, uvedla agentura Reuters.

V Norsku, Švédsku i Dánsku se tak prodeje Tesly propadly za Volkswagen a Toyotu, vyplývá z dnešních statistik nových registrací.

Ve Švédsku bylo minulý měsíc zaregistrováno dohromady 613 nových vozů Tesla, což je meziroční pokles o 42 procent, zatímco registrace v Norsku a Dánsku klesly shodně o 48 procent, a to na 917, potažmo 509 vozů. Děje se tak navzdory rostoucí celkové poptávce po automobilech v těchto třech zemích, včetně elektromobilů, uvedl Reuters.

Také registrace nových Tesel ve Francii se za první dva měsíce roku snížily o 45 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2024, ukázaly o víkendu zveřejněné údaje francouzské automobilové organizace PFA.

V loňském roce byl Model Y společnosti nejprodávanějším elektromobilem ve Francii a desátým nejprodávanějším vozem, zatímco letos je zatím až na 27. místě a předstihly ho elektrické vozy Peugeot 208, Renault 5 a Citroën e-C3.

„Značka Tesla má v Norsku již několik let jedinečné postavení na trhu. Zda tomu tak bude i nadále, není jisté, protože kolem Tesly a Elona Muska je mnoho neklidu a humbuku,“ uvedla norská asociace pro silniční dopravu (OFV) ve svém prohlášení.

Dánská motoristická federace (FDM) uvedla, že v Dánsku roste počet zájemců, kteří se na organizaci obracejí s žádostí o radu ohledně alternativy vůči americké automobilce. „Mnoho lidí začíná slovy: Chci si koupit elektromobil, ale nechci, aby to byla Tesla,“ řekl Ilyas Dogru z FDM.

V celé Evropě se podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) prodej automobilů s plně elektrickým pohonem v lednu zvýšil o 34 procent na 124 341 vozů, což odpovídá tržnímu podílu 15 procent. Tesle přesto prodej v Evropě klesl o 45,5 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Podíl Tesly na nových registracích vozů potom klesl z 1,8 procenta na jedno procento.

Britský ekonomický deník Financial Times připomněl, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přichází krátce poté, co se šéf společnosti Elon Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, kde podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD) označovanou za krajně pravicovou.

Jeden z největších poklesů prodeje vozů Tesla zaznamenalo kromě severských států a Francie právě Německo, kde registrace nových vozidel této značky klesly o 59,5 procenta. Německo je přitom pro Teslu klíčovým trhem, neboť firma tam provozuje svou jedinou evropskou továrnu.