Pandemie znamenala pro logistiku obrovský technologický skok a urychlila nástup automatizace. Přesto si Tomáš Hnízdil, obchodní ředitel společnosti Still ČR, myslí, že sklady či výrobní linky se bez lidí ještě dlouho neobejdou. A neobejde se bez nich do budoucna ani Still, tedy firma nabízející automatické skladovací systémy či klasické vozíky. Sehnat kvalitní zaměstnance ale bude podle Hnízdila čím dál větší problém. „Dnes většina dětí tráví čas u počítače a mobilu, a kdybych jim nabídl, aby šly dělat technickou profesi, tak to pro ně vůbec nebude zajímavé a ani by technickým věcem nerozuměly. Tohle bude pro mnohé firmy do budoucna obrovská výzva,“ domnívá se.

