Těžko bychom ve spotřebitelském koši průměrné české domácnosti hledali zboží, které za posledních pět let neprošlo až dvouciferným zdražením. Dramatický růst cen nicméně má jednu výjimku: některé druhy nelegálních drog. V čele žebříčku „zboží“ nejodolnějšího proti inflaci je podle policie i drogových expertů jednoznačně kokain. Jeho cena posledních pět let nejenže nerostla, ale dokonce se mírně snížila. Droga, dříve označovaná za statusovou, již si mohla dovolit jen společenská smetánka či špičky byznysu, je tak dnes k vidění po celém Česku. Z Prahy a velkých měst dorazila už i do regionů. A díky odolnosti vůči drahotě se k ní cenou „zespoda“ přibližuje dokonce patrně nejtradičnější zakázaná látka v Česku – pervitin.

Nejen cenový vývoj má ovšem vliv na změny dlouho zaběhnutých trendů na tuzemském trhu s nelegálními látkami. Do hry vstupuje třeba také geopolitika. V případě drog se to týká například heroinu, jehož produkce v někdejší hlavní zdrojové zemi – Afghánistánu – prudce klesla kvůli odchodu amerických vojáků a nástupu ortodoxních muslimů z Tálibánu. Na jeho místo ale nastoupily už před časem jiné substance.

