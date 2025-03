Jak může jedno rozhodnutí Applu málem zničit celou firmu? A co by si přála vědět před deseti lety, když spoluzakládala Gamee? Prozradí Božena Řežábová, která herní svět dobývá tahy, jež nikdo nečeká. Potkejte se naživo – už 20. března na zlínské konferenci Fenomén. Hospodářské noviny budou u toho.

Řežábová je jedna z mála globálních byznysmenek, která se neváhá podělit o fuck-upy. Na Innovation stage ve Zlíně promluví o tvrdých lekcích i milionu chyb, kterých se dopustila při budování projektu se sto miliony hráči. „Napoví, jak moc dokážou ovlivnit osud firmy platformy, proč je značka cennější než produkt a jak jí partnerství se světovými hráči pomohlo vytvořit síťový efekt,“ zmiňuje hlavní organizátorka akce Vlaďka Snášel Lukašíková.

Vlivné ženy tvoří více než třetinu řečníků konference Fenomén, kde vystoupí třicítka osobností napříč obory.

Innovation stage Innovation stage na zlínské konferenci Fenomén bude v režii redaktora Hospodářských novin Michaela Mareše. S Davidem Pavlíkem (Rohlík Group) pojmenují inovace technologických gigantů – Netflix, Amazon, SpaceX a českou stopu. O respektu k přírodě promluví výrobní ředitelka Sonnentoru Radmila Svobodová, digitální inovace v Moravia Cans shrne finanční a IT ředitel Václav Heža. Jiří Paseka (Vitalinvest) představí medicínu 3.0 a příklady nezbytných změn současných paradigmat. Pětici odborníků doplní kapacity z ČVUT – David Pešek a Ondřej Beran s tématem AI a inovace: od testování k reálnému nasazení. Hospodářské noviny jsou hlavním mediálním partnerem akce.

Kromě zakladatelky Gamee například první dáma české e-commerce Jitka Dvořáková (exCZC.cz), manažerky Jana Lvova (Mastercard), Lenka Černá (Economia) nebo Denisa Dudášková (Orange Slovakia).

Doplní je další autority: ekonom Tomáš Prouza, který nastíní pět úkolů pro Česko, osobnost AI Jan Romportl (Elin.ai), expert na Google Ivan Kutil (AppSatori), spolumajitel rodinné firmy Jan Lát (Beneš a Lát), technologický inovátor David Pavlík (Rohlík Group) a také andělský investor Jiří Hlavenka (exKiwi.cz). Na Fenoménu otevře téma dneška: Podnikání ve zdivočelé době. „Jak reagovat na splašený svět, který se nám mění pod rukama? Na jistotu, nebo prudce inovovat? Společně silněji zní hezky, ale není to jenom klišé? Co pro to můžeme udělat sami?“

Čtyři sta účastníků v sále si i letos podmaní evangelista digitálního zdraví Tomáš Šebek. Čtyři stage (Business, HR, Innovation, AI) protne společné téma Umění spolupráce. Proč spolupráce? „Zúžený pohled ve firmách brzdí růst. I díky technologiím vznikají nové formy spolupráce, které je třeba vysvítit, abychom neřešili každý svou část puzzle, ale celek jako takový. Chceme, aby výsledek byl big picture,“ doplňuje Snášel Lukašíková.

FENOMÉN staví na networkingu. Účastníci mají možnost vstupovat do diskusí, osobně oslovit lídry ve foyer Univerzity Tomáše Bati, vzájemně se propojit prostřednictvím aplikace Myia nebo v chillout zóně. Technologické vychytávky si osvojí ve smart zóně, kterou kromě nadupaných stagí doplní i praktické workshopy. Celodenní program zakončí shrnující panelová diskuse a večerní party.

Chcete být u toho?

Vstupenky jsou stále v prodeji. Fenomén je hybridní, sledovat jej lze také online. Speciální nabídku připravili organizátoři pro studenty a osoby na rodičovské dovolené. Více na webu www.konferencefenomen.

Proč FENOMÉN? Zrodil se tam, odkud obouval svět Baťa.

FENOMÉN je největší byznysová konference na Moravě, kterou má v diáři elita českého

byznysu. Šestým rokem hostí 30+ speakerů a 400+ účastníků ze 150 firem napříč odvětvími

z celé ČR i Slovenska. Staví na praktických ukázkách a příkladech z praxe. Cílí na majitele

firem, management, výrobní ředitele, HR, marketing a IT specialisty, freelancery. Tisíc online

vstupů věnují organizátoři studentům Univerzity Tomáše Bati, v rámci třídenního programu

přivezou letos do Zlína i projekt Žárovky.

Organizátorem konference Fenomén je vzdělávací agentura CE-PA. Hlavním partnerem společnost Digital First Marketing Group, hlavním mediálním partnerem akce Hospodářské noviny.