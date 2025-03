Jak vytvořit úspěšnou kampaň, která má koule? To se dozvíte na The Best of Czech Promotion Summitu. Kampaň bez pevných základů nebude fungovat. Potřebujete souhru čtyř klíčových kroků, bez kterých se žádná reklama neobejde. Tyto pilíře každé úspěšné kampaně jsou programem letošního ročníku The Best of Czech Promotion Summitu.

The Best of Czech Promotion Summit se uskuteční v úterý 25. března na úvod zahájení letošního ročníku prestižní obchodní konference Retail Summit. Přenos můžete sledovat od 14:40.

Kde najdete své zákazníky a proč je důležité mít jasnou strategii, vysvětlí CEO Czech Promotion Jan Coufal a Milan Drozen. Probereme také důležitost kreativy, podíváme se na příklady z produkce a promluvíme si o nutnosti správně nastavených médií. To vše zakončíme panelovou diskusí, která se bude nést v duchu tvorby reklam, které mají koule.

„Programem na The Best of Czech Promotion Summitu chceme ukázat, že úspěšná kampaň nestojí pouze na zajímavé kreativě nebo penězích, které investujeme do médií. Jedná se o čtyři kroky, mezi něž počítáme strategii, kreativu, produkci a média. Jeden bez druhého nebudou nikdy dobře fungovat a je možné, že kampaň nakonec nebude klientovi vydělávat. Jsem rád, že náš letošní summit poskytne tak cenné know-how, a to na rovinu a bez marketingového lakování,“ říká Jan Coufal, CEO agentury Czech Promotion.