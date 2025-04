Se zabydlováním pojmů udržitelnost a cirkularita v ekonomice přicházejí na trh firmy, jejichž marketing tvrdí, že mají tyto pojmy zakódované v samotné podstatě. Jednou z nich jsou Reknihy, online portál pro přeprodávání přečtených knih. Vznikly v roce 2019 a na letošek si vedení předsevzalo prodat novým čtenářům půl milionu výtisků. Až dosud to celkově bylo 800 tisíc a k tomuto číslu pražská společnost připravuje rozšíření působnosti – zatím na slovenský trh a do českých regionů, kde o ní lidé třeba ještě nevědí. Řídit tuto expanzi, v níž by měly následovat další země, přišel na pozici CEO Martin Němeček. Má zkušenosti třeba z Alzy nebo ze švýcarského pojišťovnictví. V rozhovoru také vysvětluje, jak je možné při růstu firmy zachovat principy udržitelného podnikání, na nichž si velmi zakládá. Má jí to pomoci v konkurenci jiných online antikvariátů, z nichž některé dávají ročně do prodeje i více než tři miliony knih.

