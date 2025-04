Holding M2C, který poskytuje služby správy nemovitostí, oznámil záměr vstoupit na trh Start pražské burzy. Firma chce nabídnout investorům minoritní podíl svých akcií. Očekává, že tímto krokem získá peníze v řádu nižších stovek milionů korun pro financování dalšího růstu.

„Vstup na kapitálový trh představuje další logický krok v naší firemní strategii. Získané peníze investujeme především do rozvoje technologických inovací, dalších akvizic a expanze na nové trhy,“ uvedl ředitel M2C Matěj Bárta. Česká firma, která působí ve 13 evropských zemích a zaměstnává 8500 lidí, nedávno založila pobočku v USA a plánuje další rozšíření, včetně trhů na Blízkém východě.

Primární nabídka akcií by se podle firmy měla uskutečnit v letních měsících, předběžně v červnu, po dokončení všech nezbytných strukturálních změn a schválení ze strany regulačních orgánů. M2C plánuje oslovit jak institucionální, tak drobné investory.

„Pokud by se povedlo úpis provést, bude M2C třináctou firmou obchodovanou na trhu Start. Ten se naposledy rozšiřoval v červenci 2023, kdy na něj vstoupila společnost mmcité,“ řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna.

Úpis M2C je podle něj zajímavou příležitostí k rozvoji pražské burzy firmou s mezinárodním přesahem. „Společnost oznamuje záměr vstoupit na burzu v době, kdy tržní sentiment akciím moc nepřeje. Tento fakt se může propsat do případného nižšího výběru kapitálu na rozvoj firmy,“ uvedl Cverna.

„M2C má za sebou historii rostoucích tržeb a zisků, působí v nízkocyklickém odvětví, díky čemuž je odolnější vůči tržním výkyvům. Všechny peníze získané v rámci úpisu akcií budou investovány zpět do firmy. A ačkoliv nyní se firma chce soustředit primárně na růst zisků, do budoucna se z ní může stát i titul se zajímavým dividendovým potenciálem,“ popsal Marek Hatlapatka, který za poradenskou firmu Cyrrus Corporate proces přípravy úpisu řídí.

„Sektor, který M2C reprezentuje, na našem trhu zatím není zastoupen, a tak velmi vítám, že se v případě úspěšného IPO (veřejné nabídky akcií) zvýší možnosti diverzifikace pro investory na českém kapitálovém trhu,“ komentoval záměr generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.

Tržby M2C v roce 2024 činily 4,6 miliardy korun v konsolidovaných číslech, což je rekordní výsledek. „Péče o nemovitosti je základní potřebou, která nezaniká ani v turbulentním ekonomickém prostředí,“ upozornil Bárta.

Kořeny firmy sahají do poloviny 90. let minulého století, kdy několik spolužáků založilo tehdy ještě studentskou firmu ABL. V pozdějších letech se společnost dostala do povědomí veřejnosti především kvůli kontroverzním politickým aktivitám Víta Bárty. Ten v roce 2010 svůj podíl převedl na svého bratra Matěje a z firmy zcela odešel. Společnost v roce 2012 prošla rebrandingem a přijala současný název M2C. Od této transformace stojí v čele podniku Matěj Bárta, jehož podnikatelské aktivity nejsou nijak propojeny s jeho bratrem Vítem.