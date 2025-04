Chyby, kterých se v poslední době dopouští vedení koncernu Volkswagen, ohrožují některé investice v automobilce Škoda Auto, naznačil ve čtvrtek čtrnáctideník odborů mladoboleslavské automobilky Škodovácký odborář. Výdělečná automobilka podle něj musí peníze odevzdávat do centrály Volkswagenu a pak jí chybějí na její místní projekty.

„Chyby managementu v koncernu Volkswagen neberou konce a na obzoru je další velká pokuta za kartelovou dohodu,“ uvedl Škodovácký odborář. Evropská komise na začátku dubna udělila 15 automobilkám a Evropské asociaci výrobců automobilů pokuty v celkové výši 458 milionů eur (11,4 miliardy Kč). Důvodem je kartel v recyklaci vozidel s ukončenou životností. Nejvyšší pokutu, 127,7 milionu eur (3,19 miliardy Kč), zaplatí právě německá skupina Volkswagen.

Podle čtrnáctideníku je kartelová dohoda systémové selhání. „Bohužel pak nedokážeme ani postavit novou jídelnu v oblasti tzv. nového závodu tak, jak bylo slibováno za cca 11 milionů eur, protože všechny vydělané peníze musíme odevzdávat do centrály Volkswagenu,“ uvedl odborářský čtrnáctideník.

Automobilku podle něj zatěžují i další výdaje, například pronájem kampusu L&K nebo pronájem nového provozu na kompletaci baterií. „Doufejme, že jsme se již poučili a další nájmy nejsou na obzoru. Je alespoň zřejmé, že nový projekt Game Changer se bude dělat u nás, a ne na cizím, draze zaplaceném pozemku,“ uvedl čtrnáctideník. Podle dřívějších informací z Hospodářských novin má projekt GameChanger v koncernu optimalizovat výrobu a má vycházet ze základního modelu výroby vozů Tesla. Model má začít ve Wolfsburgu.

Podle Odboráře nepomůže Škodovce ani nedávné změkčení směrnice na emisní limity a rozložení plnění na tři roky. Evropská komise na začátku dubna navrhla úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by nově měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok.

Šéf odborů Jaroslav Povšík ve čtrnáctideníku také vyzval k obezřetnosti v případě nedávno otevřeného závodu ve Vietnamu. „Nesmí být další černá díra na peníze, jako například Aurangábád nebo Rusko. To už by bylo nad naše síly,“ míní Povšík. Závod, který ve Vietnamu Škoda Auto otevřela spolu s regionálním partnerem a investorem Thanh Cong Group, je určený pro montáž modelů Kushaq a Slavia. Vietnam je první velkou zemí regionu ASEAN, kde Škoda začala působit. Vietnamský trh má být pro automobilku branou pro vstup do okolních zemí, tedy do Thajska, Malajsie či Indonésie.

Škoda Auto loni zvýšila tržby o 4,7 procenta na 27,8 miliardy eur (695,4 miliardy Kč) a provozní zisk o 30 procent na 2,3 miliardy eur (57,5 miliardy Kč). Koncernu Volkswagen loni klesl čistý zisk o 30,6 procenta na 12,39 miliardy eur (310 miliard Kč), provozní zisk se pak snížil o 15 procent na 19,1 miliardy eur.