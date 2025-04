Když v loni ve Velké Británii uvedl řetězec Lidl na trh svou vlastní dubajskou čokoládu, stály se před otevřením některých obchodů fronty. A to i přesto, že prodej tyčinky za 4,99 libry byl omezen dvěma kusy na osobu. Ještě dnes se stane, že po naskladnění se vyprodají během několika hodin. Popularita tohoto druhu sladké pochutiny se rozletěla po celém světě a jejím šiřiteli jsou zejména influenceři. Arabský emirát provedl marketingovou akci par excellence – jeho název se rozletěl po celém světě prostřednictvím mlsu, jaký si lidé rádi dopřejí. A to by bylo, aby mnohé z nich nenapadlo se zaletět do té Dubaje podívat. Sázka na fenomén guilty pleasure, tedy zbytečnost, kterou nepotřebuji a asi mi i škodí, bezpečně vychází.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou hlavní ingredience dubajské čokolády.

Proč nemá dubajská čokoláda ochrannou známku.

Proč Pražská čokoláda nedělá čokoládu dubajskou.