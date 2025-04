Developer Sekyra Group koupil od Českých drah (ČD) klíčové pozemky v areálu bývalého nákladového nádraží na pražském Žižkově. Za necelých deset hektarů zaplatí 2,23 miliardy korun. Na místě chce developer postavit čtvrť s 3000 byty. Firma o uzavřeném obchodu informovala v tiskové zprávě. Vznik nové čtvrti umožní změna územního plánu, kterou schválili pražští zastupitelé.

V areálu nákladového nádraží zrušeného v roce 2002 vznikne převážně bytová čtvrť Žižkov City. Její stavba má podle harmonogramu začít na přelomu let 2027 a 2028. Kromě bytů mají na místě vzniknout i obchody, sociální vybavenost, sportoviště, park i rozsáhlý veřejný prostor v historické budově žižkovského nákladového nádraží. Celý projekt by měla být dokončený za 20 let.

„Na bývalých nádražních pozemcích vyroste moderní centrum Žižkova. Vznikne zde 3000 bytů a celková investice dosáhne 25 miliard korun,“ uvedl předseda představenstva společnosti Sekyra Group Luděk Sekyra.

„Jsem rád, že se nám po několikaletém vyjednávání podařilo dosáhnout dohody, která je pro České dráhy výrazně výhodnější než původní návrhy,“ uvedl k uzavřenému obchodu generální ředitel ČD Michal Krapinec. Dopravce už loni podepsal smlouvu s pražským magistrátem, kterému za 1,43 miliardy korun prodal funkcionalistickou budovu bývalého nádraží, postavenou mezi lety 1934 a 1937.

Podmínkou schválení změny územního plánu bylo uzavření plánovací smlouvy mezi Sekyra Group, pražským magistrátem a městskou částí Praha 3. Developer se v ní mimo jiné zavázal, že se bude 624 miliony korun podílet na investicích do veřejné vybavenosti. Přislíbil také, že v nové čtvrti omezí automobilovou dopravu či že zrekonstruuje ulici U Nákladového nádraží. V okolí někdejšího nákladového nádraží už staví firma Central Group, a to na pozemcích, kde nebyla změna územního plánu potřeba.

Česká realitní skupina Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v souhrnné hodnotě 100 miliard Kč. Skupina se koncentruje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí, jako jsou Smíchov City, Rohan City či Žižkov City. Dalšími projekty jsou Dejvice Centrum na Vítězném náměstí, Rezidence Čakovice nebo Rezidence Opatov.