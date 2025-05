Provozovatel čínské sociální sítě TikTok dostal v Evropské unii pokutu 530 milionů eur (13,2 miliardy korun) za nedostatky při ochraně osobních údajů. Ve svém oznámení to v pátek uvedla irská Komise pro ochranu údajů (DPC), která jedná jménem EU. Zároveň TikToku nařídila, že pokud správu dat neuvede do šesti měsíců do souladu s požadavky, musí přestat posílat data o unijních uživatelích do Číny. TikTok uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá.

Vlastníkem TikToku je čínská společnost ByteDance. Firma podle komise neprokázala, že osobní údaje uživatelů ze zemí EU jsou chráněna vysokým zabezpečením, jak požadují unijní pravidla. Komise upozornila, že k některým osobním údajům evropských uživatelů TikToku mají vzdálený přístup zaměstnanci firmy v Číně.

TikTok provozuje platformu pro sdílení krátkých videí a podle irské komise neřešil potenciální přístup čínských úřadů k osobním údajům podle zákonů o kontrašpionáži a dalších předpisů. TikTok se domnívá, že tyto požadavky se zásadně odchylují od standardů, které v EU platí. Provozovatel sítě je přesvědčen, že unijní zákony dodržuje.

Vyšetřování TikToku v Irsku začalo v roce 2021, kdy tehdejší šéfka regulačního úřadu Helen Dixonová prohlásila, že k údajům uživatelů z EU mohou mít přístup „inženýři údržby a umělé inteligence v Číně“. V září 2023 dostal TikTok od irské komise pokutu 345 milionů eur za nedostatky ve způsobu, jakým pečuje o osobní údaje dětí.