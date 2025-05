Francouzská společnost EDF podala u Krajského soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl její námitky k jadernému tendru na nové bloky v Dukovanech. Firma o tom informovala v tiskovém prohlášení. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna k možnosti žaloby minulý týden řekl, že případný odkladný účinek pro další vývoj v tendru by závisel čistě na uvážení soudu. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) tento týden oznámila, že chce finální dohodu s korejskou KHNP podepsat ve středu 7. května.

„Dne 2. května 2025 podala společnost EDF u Krajského soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který dne 24. dubna 2025 zamítl odvolání společnosti EDF. Společnost EDF je i nadále pevně odhodlána hájit svá práva a bude k tomu využívat všechny dostupné právní prostředky,“ uvedla firma v prohlášení.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče – kanadsko-americký Westinghouse – vyřadila ze soutěže už dříve.

Antimonopolní úřad zakázku řešil několik měsíců, námitky proti výběru konkurenční firmy v soutěži podali oba neúspěšní uchazeči. Zpochybňovali oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost řízení. Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele. ÚOHS námitky zamítl, Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Financování stavby bude zajištěno státní půjčkou firmě Elektrárna Dukovany II, která má projekt na starosti. Stát v ní bude nově držet 80procentní podíl, za který společnosti ČEZ zaplatí 3,6 miliardy korun. Firma bude po dokončení reaktorů půjčku státu splácet po dobu 30 let.