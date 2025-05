Investor a filantrop Warren Buffett (94) v sobotu na setkání s akcionáři skupiny Berkshire Hathaway nečekaně oznámil, že na konci roku odejde z čela firmy do důchodu.

Představenstvu společnosti miliardář doporučí, aby ho na pozici generálního ředitele vystřídal Greg Abel, kterého si již dříve vybral za svého nástupce. Informovala o tom agentura AP.

Podle Bloombergu Warren Buffett, který ze společnosti Berkshire Hathaway vybudoval firmu v hodnotě více než 1,16 bilionu dolarů a ze sebe miliardáře proslulého svým investičním talentem a vtipnými výroky, z čela konglomerátu odstoupí po šedesáti letech.

Buffett o rozhodnutí informoval na výročním shromáždění akcionářů společnosti v Omaze ve státě Nebraska.

Společnost Berkshire Hathaway v průběhu desetiletí s Buffettem jako předsedou představenstva a generálním ředitelem agresivně rostla. Investice a akvizice do portfolia dlouhodobě vybíral spolu se svým důvěryhodným společníkem a místopředsedou představenstva Charlie Mungerem, který zemřel v roce 2023 ve věku 99 let. Konglomerát získal široký sortiment podniků, který podle Buffetta často odrážel ekonomiku USA jako celek. Sázka na Berkshire tak podle něj znamenala sázku na Ameriku.

„Svět je pro Berkshire ústřicí. Svět nám nabízí řadu příležitostí daleko přesahujících ty, které se reálně otevírají většině společností,“ uvedl Buffett ve svém výročním dopise zveřejněném v roce 2015.

Buffett dokázal každoročně přilákat do Omahy v Nebrasce na výroční zasedání firmy desítky tisíc akcionářů, kteří čekali na investiční doporučení vyplývající z jeho strategie. Firmu vedl od poloviny šedesátých let.

Už letos v únoru legendární investor oznámil, že květnové setkání akcionářů bude kratší. To podle agentury AP mohlo být dáno právě jeho věkem. Investor poslední dobou používá při chůzi hůl.

Buffett v sobotu také akcionářům řekl, že obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila riziko globální nestability tím, že rozzlobila zbytek světa. „Měli bychom se snažit obchodovat se zbytkem světa. Měli bychom dělat to, co umíme nejlépe, a oni by měli dělat to, co umí nejlépe,“ řekl.

Buffett je občas přezdíván „věštec z Omahy“, neboť dokáže dobře vyhodnocovat dostupné informace i náznaky o budoucím výkonu firem a ekonomik.

Loni v létě Berkshire Hathaway například snížila podíl ve společnosti Apple na polovinu. Agentura Reuters to interpretovala tak, že se Buffett mohl obávat o vývoj americké ekonomiky nebo příliš vysokého ocenění akcií. Akcie Applu potom začaly prudce klesat letos v dubnu po oznámení rozsáhlých cel Trumpovou administrativou.

Berkshire dnes vlastní nejrůznější firmy, od železniční společnosti BNSF po pojišťovnu Geico, velké energetické skupiny a také maloobchodní řetězce jako jsou Dairy Queen a See's Candies. Skupina vygenerovala v roce 2024 roční provozní zisk ve výši 47,4 miliardy dolarů. Buffett zároveň vybudoval silné akciové portfolio - naplnil ho sázkami na společnosti jako Apple či American Express - čímž Berkshire zajistil další způsob, jak se podílet na ziscích podniků, které plně nevlastní.