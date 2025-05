Spojené státy se dohodly s Čínou na velké deeskalaci obchodní války. USA sníží cla na 30 procent ze 145 procent, zatímco Čína bude uplatňovat 10procentní clo místo 120procentních celních tarifů. Obě země to uvedly ve společném prohlášení. Podle Spojených států bude dohoda platit na 90 dní s tím, že jsou v plánu další vyjednávání, která by měl za USA vést správce státní kasy Scott Bessent a obchodní zástupce USA Jamieson Greer. Čínu by měl nadále zastupovat vicepremiér Che Li-feng, který je hlavním koordinátorem hospodářské politiky.

