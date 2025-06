Komerční nástup velkých jazykových modelů poháněných umělou inteligencí v listopadu 2022 znamenal masivní průlom. Běžní „smrtelníci“ mohli nahlédnout – alespoň částečně – do toho, jak tato technologie funguje a co vše dokáže. Od té doby se AI chatovací aplikace staly nedílnou součástí každodenního života, a to jak profesního, tak i osobního. Jestliže na začátku popularizace stála společnost OpenAI se svým modelem ChatGPT, dnes na trhu díky velké konkurenci, která posouvá vývoj raketovým tempem kupředu, existuje řada dalších modelů.

Jedním z nich je i Gemini 2.5 z dílny Googlu. AI od amerického technologického gigantu nebyla v počátcích komerčního používání nejoblíbenějším nástrojem. O to dynamičtější vývoj ale platforma za poslední roky zaznamenala. Dnes nejmodernější verze AI od Googlu pohání prakticky všechny firemní procesy a vzájemně propojuje jednotlivé „googlí“ aplikace.

„Když se díváme na umělou inteligenci, vidíme v ní především obrovskou příležitost, a to i z byznysového pohledu. Pokud by se nám v následujících deseti letech podařilo správně implementovat AI do našich firem, může český HDP narůst až o pět procentních bodů. To odpovídá asi 350–400 miliardám,“ říká František Štrupl, ředitel Googlu pro Česko. On a další odborníci hovořili o možnostech, které současná AI nabízí, během letošního setkání AI Leaders Connect konaného v Martinickém paláci na Pražském hradě.

Výzkum proteinů a Nobelovky za chemii

Jedním z témat, kterých se experti dotkli, bylo, jak dostat masivní výzkum v AI do praxe. „Každý dobrý výzkum začíná dobrou otázkou. Klíčové ale je, aby se toto poznání následně podařilo implementovat do praktického užití v běžném a profesním životě. Jinak mohou tyto masivní investice přijít trochu nazmar,“ říká Ronit Levavi Moradová, vrchní ředitelka v Google Research.

Takovým příkladem je AlphaFold. Jde o AI postavenou na vícevrstvé umělé neuronové síti, která využívá principy hlubokého strojového učení. Primární funkcionalitou programu je schopnost předpovědět z počáteční struktury proteinu jeho konečný, trojrozměrný tvar. Takový proces byl dříve velice nákladný (mohl stát i stovky tisíc dolarů) a trval měsíce až roky. S použitím AI se dramaticky snížily nejen náklady, ale především i čas, takže určení konečné struktury proteinu může nyní trvat jen několik minut až hodin. Výzkum proteinů je důležitý mimo jiné pro pochopení nemocí, urychlení vývoje nových léků a pokrok v biomedicíně.

AlphaFold byl původně vyvinut britskou společností DeepMind, kterou v roce 2014 Google odkoupil za odhadovanou cenu pohybující se přibližně mezi 400 miliony a 650 miliony dolarů (v přepočtu něco mezi deseti miliardami a 16,3 miliardy korun). Od roku 2023 se pak DeepMind spojil s Googlem napřímo a vytvořil samostatnou divizi Google DeepMind.

Právě za výzkum a práci na AlphaFoldu obdrželi počítačoví vědci Demis Hassabis (Velká Británie, současně ředitel Google DeepMind) a John Jumper (Velká Británie) Nobelovu cenu za chemii pro uplynulý rok. Současně s nimi byl za počítačový návrh proteinů oceněn i americký biochemik David Baker.

Detekce povodní a požárů

Dalším reálným využitím v praxi je aplikace FloodHub, která funguje již od roku 2019. Jde o jakousi databázi predikující, v jakých místech světa existuje největší riziko záplav. I v tomto případě pomáhá AI s vyhodnocováním dat. Sbírá je z veřejných zdrojů, jako jsou například předpovědi počasí, satelitní snímky, údaje z pozemních stanic či měření hladin řek. Hydrologický model pak předpovídá množství vody, které bude proudit v řece. Inundační model (model rozlivu) zase na základě hydrologických předpovědí stanovuje, které oblasti budou zasaženy záplavami a jak vysoká bude hladina vody.

Díky těmto modelům lze upozornit lidi v ohrožených oblastech s předstihem až sedm dní před samotnou událostí. Data využívají vlády i nevládní organizace po celém světě anebo OSN. Aktuálně Google pokrývá 150 zemí, na jejichž území žije zhruba 700 milionů lidí. Záplavy každoročně postihnou odhadem 1,5 miliardy lidí a způsobí škody okolo 50 miliard dolarů (v přepočtu asi 1,3 bilionu korun).

Moradová během konference zmínila i projekt FireSat, využívající nejmodernější technologie s cílem včas detekovat a sledovat lesní požáry. Platforma pracuje na základě propojené a vzájemně spolupracující sítě satelitů vypuštěných na oběžnou dráhu Země. Ty pak monitorují povrch Země a sbírají data, která následně vyhodnocuje AI model. První z nich byl vypuštěn letos v březnu, celkem chce Google vypustit do vesmíru 50 satelitů.

„Hlavním přínosem bude detekce malých požárů, a to ve velmi krátké době, ideálně do 20 minut od jejich vzniku,“ říká Moradová. Až bude FireSat plně funkční, měl by aktualizovat data o celé planetě každých 20 minut. Projekt je výsledkem spolupráce Google Research, Muon Space (výrobce satelitů) a Earth Fire Alliance (nezisková organizace podporovaná Googlem a dalšími firmami).

Na konferenci hovořili mimo jiné také Matej Antol, výkonný ředitel centra CERIT-SC, spadajícího pod Masarykovu univerzitu. On a jeho tým využívají právě zmiňovanou platformu AlphaFold a kromě toho vyvinuli vlastní nástroj s názvem AlphaFind, který umožňuje pokročilé vyhledávání v globální databázi proteinových struktur a je využíván vědci i mimo Česko. O využitelnosti AI a také cloudových technologií ve firmách dále promluvil Dalibor Cicman, majitel a generální ředitel společnosti prodávající zdravou výživu GymBeam, anebo Aleš Vojíř, vedoucí datové žurnalistiky a vizualizace dat v mediálním domě Economia (pod nějž spadají i Hospodářské noviny).

Využitelnost umělé inteligence je ale prakticky nekonečná. Nejen Google, ale i další technologické giganty v oboru jako Apple, Microsoft, Amazon či Oracle momentálně pracují na modelech využitelných v medicíně, například v neurovědě, anebo na aplikacích, jež podobně jako FireSat u požárů či FloodHub u povodní budou predikovat zemětřesení. Zcela nové dimenze pak v kombinaci s AI odemknou technologie spojené s kvantovými počítači.