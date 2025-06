Jak ESG proměňuje svět byznysu, jak dbát na udržitelnost, aby to i ekonomicky dávalo smysl, proč tlak na udržitelné chování firem není samoúčelný? Těmto otázkám bylo věnováno Udržitelné Forum 2025, které již třetím rokem pořádá týdeník Ekonom.

V rámci akce byli rovněž oceněny tři nejinspirativnější firemní ESG projekty: Cenu PwC za ESG projekt získala Komerční banka za projekt Bez překážek, Zvláštní uznání poroty obdržela Nadace České spořitelny za projekt Skoala a Cenu týdeníku Ekonom získala SK Slavia Praha za kampaň Daruj krev, daruj sílu Slavie.

O ekonomických dopadech klimatické změny a významu udržitelného chování firem promluvil Jan Brázda, partner PwC ČR, klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny zase prezentoval, jak klimatická změna promění v příštích letech život v Česku a jak se na tyto změny připravit.

Oceněné ESG projekty Cena PwC za ESG projekt - Komerční Banka za projekt Bez překážek Projekt pomáhá zpřístupňovat komunikaci a služby Komerční banky zdravotně znevýhodněným. Porota ocenila, že projekt má okamžitý a hluboký sociální dopad. Cena týdeníku Ekonom - SK Slavia Praha za projekt Daruj krev, daruj sílu Slavie Kampaň upozorňuje na nedostatek dárců krve v Česku. Porota ocenila, že díky komunikačnímu dosahu Slavie Praha má projekt potenciálně rozsáhlý dopad. Zvláštní uznání poroty - Nadace České spořitelny za projekt Skoala Skoala je digitální platforma finančního vzdělávání pro učitele. Porota ocenila, že projekt má potenciál hlubokého transformačního dopadu na českou společnost, zároveň kvitovala, že cíl oslovit v roce 2025 více než 2000 škol se podařilo splnit již v květnu.

S expertkou na udržitelnost České spořitelny Evou Neudertovou, Janem Brázdou z PwC a Janem Lindou, head of Banking and Finance z advokátní kanceláře White & Case, jsme diskutovali o budoucnosti ESG v současném světě. S členkou Podvýboru pro ESG Komory Auditorů ČR Radkou Nedvědovou jsme probrali, proč firmy potřebují nezávislé ověření zprávy o udržitelnosti. O tom, jak by se firmy měly chovat udržitelně, aby to pro ně i byznysově dávalo smysl, jsme zase hovořili s Ladislavem Tyllem, proděkanem pro zahraniční vztahy pražské VŠE, a Janem Šipanem, obchodním ředitelem společnosti PPG Deco Czech. Program pak zakončila diskuse o dopadu ESG na svět investic, které se účastnila výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani.

