Česko by mohlo díky koordinovanému zavádění umělé inteligence zvýšit svůj HDP zhruba o 250 miliard korun ročně. Zhruba 90 procent tohoto přínosu přitom připadne na malé a střední firmy. Vyplývá to z akčního plánu, který tento týden představila asociace AI Chamber, která sdružuje start-upy, korporace, organizace a nevládní organizace zaměřené na AI z regionu střední a východní Evropy. O akčním plánu informovala AI Chamber v tiskové zprávě.

Akční plán obsahuje záměr například posílit AI infrastrukturu propojením národních superpočítačů, vytvořit sdílené databáze a standardy pro data, motivovat absolventy k návratu do své domoviny, zvýšit investice do vzdělávání, zefektivnit vývoj pomocí regulačních sandboxů, zřídit radu pro dodržování pravidel AI nebo spustit výzkumné a vývojové programy.

„Země střední a východní Evropy si nemohou dovolit čekat, jak se situace s AI vyvine. Následujících 12 až 24 měsíců pro nás bude klíčových. Jestli si chceme vybudovat pozici jednoho z konkurenceschopných a inovativních evropských lídrů, budeme muset rychle, odvážně a koordinovaně zakročit. Následující dva roky určí, jestli bude z regionu CEE globální hráč na poli AI, nebo pouze pasivní pozorovatel. Umělá inteligence je ekonomická páka naší generace. Pokud dáme malým a středním podnikům potřebné nástroje, data a kapitál, mají na to být lídry,“ uvedl výkonný ředitel AI Chamber Tomasz Snazyk.

Podle ředitele České asociace AI Lukáše Benzla má Česko strategii a akční plány, ale má také zpoždění. „Pokud nechceme v závodě o AI zaostávat za světem, musíme jednat teď. Každý projekt a každá spolupráce může rozhodnout o tom, jestli budeme v oblasti AI tvořit budoucnost, nebo ji budeme do naší země jen importovat,“ dodal Benzl.

Firmy ve střední a východní Evropě v adopci umělé inteligence podle datového ředitele Creative Docku Adama Hanky stále zaostávají, proto je akční plán vítanou iniciativou. „Podle odhadů může AI a s ní spojená automatizace do roku 2030 přinést až 13 procent dodatečného růstu HDP v EU. Koncentrované investice do českých i regionálních podniků jsou klíčové, aby středoevropské ekonomiky tento potenciál plně využily. AI představuje obrovskou příležitost a je nutné vytvořit jednotné zastřešení všech souvisejících aktivit, které jsou dnes roztříštěny mezi různá ministerstva a orgány. Akční plán pro CEE jasně ukazuje, že nastal čas nejen podpořit malé a střední podniky v adopci AI, ale také založit ministerstvo pro umělou inteligenci. Jeho úkolem by byla koordinace jednotné strategie napříč státní správou a budování image ČR jako země přátelské k AI,“ doplnil Hanka.

Česko podle ředitele společnosti elevaty.ai Alexandra Bruny potřebuje státní program Compute-as-a-Service pro malé a střední firmy, rychlé přeškolení 30 tisíc lidí a testování AI bez byrokracie. Každý měsíc zdržení přitom podle něj stojí zhruba miliardu korun nevyužitého potenciálu.