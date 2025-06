Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května, nižší byla naposledy v první polovině prosince 2021.

Rada byla v rozhodnutí o ponechání úrokových sazeb jednomyslná. Po jednání to řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Upozornil, že podle bankovní rady v české ekonomice převažují proinflační rizika, jsou jimi mimo jiné setrvačnost růstu cen služeb a ceny potravin. Pro příští jednání si bankovní rada nechává podle Michla otevřené všechny možnosti nastavení sazeb, guvernér ale považuje za pravděpodobnou jejich delší stabilitu.

„Bankovní rada se jednoznačně shodla v tom, že v tuto dobu není možné dále snížit úrokové sazby. Necháváme si všechny možnosti otevřené, pokud to bude potřeba, sazby klidně zvýšíme, pokud to bude potřeba, sazby klidně snížíme. Ale v současnosti to vypadá na to, že nějakou dobu zůstanou sazby na stávající úrovni,“ řekl Michl.

Nechtěl blíže upřesňovat, zda základní úroková sazba v současnosti dosáhla neutrální úrovně, při níž ekonomický růst nepodporuje ani netlumí. Sám o konkrétním nastavení neutrální sazby neuvažuje, pouze zopakoval, že se úrokové sazby budu držet na vyšší úrovni než před pandemií.

Michl zdůraznil, že v současnosti je třeba zachovat přísnou měnovou politiku, aby ČNB mohla zajistit, že se bude česká inflace dlouhodobě pohybovat v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB. V květnu byla meziroční inflace 2,4 procenta.

Rizika ve směru vyšší inflace jsou podle Michla nyní silnější než v minulosti. Kromě cen služeb a potravin je vidí bankovní rada i v možném oživení úvěrové aktivity na realitním trhu, v pokračujícím rychlém růstu mezd nebo v dodatečném zvyšování veřejných výdajů. Ve směru nižší inflace by naopak mohlo působit zhoršení globální hospodářské aktivity. Nejistoty pro budoucí vývoj představují konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě a eskalace obchodních válek.