Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 2,4 procenta, nejrychleji za téměř tři roky. Zpřesněný odhad na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který na konci května odhadoval meziroční nárůst hrubého domácího produktu (HDP) o 2,2 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí HDP v prvních třech měsících roku stoupl o 0,7 procenta, dřívější odhad byl 0,8 procenta.

Meziroční růst HDP byl nejvýraznější od druhého čtvrtletí roku 2022. Táhly ho podle dřívějších údajů ČSÚ zejména spotřeba domácností i vládních institucí. Negativní vliv na meziroční výkon ekonomiky měly naopak hlavně výsledky zahraničního obchodu. V mezičtvrtletním vyjádření přispěly k růstu HDP kromě spotřeby domácností především investice.

Analytici předpokládají, že za celý rok vzroste česká ekonomika zhruba o dvě procenta. Znamenalo by to zrychlení růstu proti loňskému jednomu procentu. Hlavním tahounem hospodářství by měla být spotřeba domácností.