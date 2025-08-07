Minulý měsíc zveřejnil deník Financial Times podrobnosti o interním projektu poradenské společnosti Boston Consulting Group, který popisoval scénář dočasného přesunu stovek tisíc obyvatel Gazy do zahraničí. Plán, vypracovaný pro skupinu izraelských podnikatelů, se rychle dostal do centra pozornosti – a společnost se od něj následně distancovala. Projekt podle ní vznikl bez jejího souhlasu a vedli ho dva partneři, kteří byli mezitím propuštěni.
Co se dočtete dál
- Co obsahoval projekt s názvem „Aurora“.
- Kam se měli podle projektu uprchlíci přesunout.
- Co by získaly země, které uprchlíky přijmou.
