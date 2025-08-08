Spekulace o možném vstupu zbrojní skupiny Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada pokračují. Nejnověji se k nim přidala agentura Bloomberg. Podle jejích informací je koncern v první fázi přípravy primární emise (IPO) zahrnující výběr bank, které by ji měly upisovat. K samotné emisi je tedy stále daleko a nakonec může z plánů skupiny sejít.
Strnadova CSG podle zdrojů Bloombergu cílí na ocenění kolem 30 miliard eur, tedy asi 750 miliard korun. CSG spekulace kolem vstupu na burzu, jež se objevují už několik měsíců, nikdy nekomentovala.
Co se dočtete dál
- Jaké další IPO zbrojních firem se chystají.
- Jaké byly výsledky CSG a Rheinmetallu.
- Co pozitivně ovlivňuje vstup zbrojařských firem na burzu.
