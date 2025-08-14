Jeden z nejslavnějších fotbalistů současnosti Cristiano Ronaldo oznámil, že se hodlá natrvalo usadit v Saúdské Arábii. Portugalec hrající za klub Al Nassr z Rijádu staví futuristický palác za 170 milionů dolarů a taková investice jej bohatě opravňuje získat občanství země, do které se podle svých slov zamiloval. Metodu „nákupu“ dalšího pasu prostřednictvím nemovitosti volí lidé ze Západu stále častěji. A nemusí mít zdaleka tolik peněz jako Ronaldo.
Velkým realitním kancelářím z toho vyrostl nový solidní byznys. Koupě domu je nejčastějším způsobem, jak nabýt občanství v zemích, jejichž atraktivita spočívá jak v podnebí, tak třeba v bezvízovém styku s desítkami dalších států.
Co se dočtete dál
- Jak se liší zlatý pas od nabídek občanství za nemovitost.
- S jakými poplatky se musí při investici do zahraniční nemovitosti počítat.
- Co ukazuje žebříček Global Passport Index.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.