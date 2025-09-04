Patří mezi klíčové postavy a propagátory nového cirkusu v Česku. Jiří Turek se žánru, původně pod označením pohybové divadlo, věnuje už od 90. let. Stál za organizací mnoha akcí, díky nimž mohlo české publikum zjistit, že cirkus nemusí být jen šapitó se zvířaty, klauny a artisty. Nejvýznamnějším Turkovým počinem je festival Letní Letná, který letos po dvaadvacáté začíná v polovině srpna a přivádí do Prahy nejzvučnější zahraniční jména nového cirkusu.
Co se dočtete dál
- Kolik souborů nového cirkusu v Česku funguje.
- Jaké jsou slabiny české scény nového cirkusu a proč by Česko potřebovalo cirkusovou školu.
- Jak funguje ekonomika festivalu nového cirkusu Letní Letná.
