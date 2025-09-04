Jsme vlastně jedni z posledních mohykánů, říká principál cirkusu s patrně nejvěhlasnějším názvem v Česku. Je polovina července, do večerního představení v Opavě zbývá pár hodin a Hynek Navrátil, ředitel cirkusu Humberto, sedí u stolku v předsálí před šapitó a vypočítává jména konkurentů, kteří v posledních několika letech skončili.
Je jich pěkná řádka: Sultán, Bernes, Kopecký, Berousek, Andres… A to je řeč jen o těch největších a nejznámějších. Například cirkusový nadšenec David Havlíček, který česko‑slovenskou scénu sleduje a spravuje také web Cirkusoviny.cz, napočítal přes šest desítek „mrtvých“ cirkusů od roku 1989. A z nich téměř dvě třetiny odstavily maringotky v posledních pěti až šesti letech. „Ze zhruba čtyř desítek cirkusů, pohybujících se po Česku a Slovensku, jich dnes odhadem jezdí okolo 15,“ říká Havlíček. Opravdu velkých podniků s desítkami maringotek a zvířat jsou ale jednotky – vedle Humberta třeba Cirkus Metropol.
Co se dočtete dál
- Jaké problémy drtí tradiční české cirkusy.
- Jak se vyrovnávají cirkusy se zákazem drezury zvířat.
- Které slavné cirkusy zkrachovaly a jak se mění ty, které přestaly kočovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.