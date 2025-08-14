Letní brigády představují vítanou možnost přivýdělku, přičemž již dávno neplatí, že by byly určeny jen pro studenty středních a vysokých škol. Stále častěji je vyhledávají senioři, rodiče samoživitelé, ale i osoby, které pracují v jiných provozech na hlavní pracovní poměr. Počet potenciálních brigádníků navíc letos nově rozšířily čtrnáctileté děti. Některé legislativní změny však brigády, většinou vykonávané formou dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, komplikují. Zmínit lze například novou a poměrně překvapivou povinnost absolvovat lékařskou prohlídku, která se dotkne takřka všech brigádníků bez ohledu na povahu a dobu vykonávané činnosti.
Klíčovou otázkou pro většinu brigádníků však zůstává celková čistá výše výdělku. Ta se přitom může značně lišit i u osob na srovnatelných pozicích, a to v závislosti na tom, jak optimalizované mají své odvodové povinnosti. „Zdanění příjmu z brigády se může významně lišit. V některých případech mohou celkové odvody představovat téměř polovinu výdělku, ale za určitých podmínek může být daňové zatížení nulové,“ vysvětluje Jan Bonaventura, daňový poradce a zakladatel společnosti Bredford Consulting.
Co se dočtete dál
- Proč vás o pár korun vyšší mzda může v konečném důsledku stát i tisíce.
- Koho se týkají výhody v oblasti sociálního pojištění.
- Jaké benefity může zaměstnavatel brigádníkovi nabídnout.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.