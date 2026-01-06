Ještě před deseti lety byla kombucha spíše kuriozitou babiček nebo okrajovou záležitostí obchodů se zdravou výživou. Dnes se fermentovaný čaj proměnil v globální fenomén, který v regálech supermarketů i na nápojových lístcích restaurací konkuruje tradičním limonádám i pivu. Podle analýzy Global Kombucha Report letos celosvětový trh směřuje k hodnotě 5,5 miliardy dolarů a roste tempem zhruba 14 procent ročně. Trend se nevyhýbá ani Česku, kde domácí výrobci profesionalizují výrobu a prosazují se po boku zahraničních značek.
Co se dočtete dál
- Jak roste trh s kombuchou globálně a v Česku, které kanály jsou klíčové a jaké značky jsou na trhu.
- Jaké benefity kombucha nabízí a jak silně jsou tyto účinky vědecky podložené.
- Jak je kombucha regulována z hlediska obsahu alkoholu a bezpečnosti v Česku.
- V čem legislativní nejasnosti ovlivňují kvalitu a autenticitu produktů.
- Jak zajistit, aby „živé“ produkty zůstaly bezpečné při dopravě a distribuci.
