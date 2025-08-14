Čínský strojírenský gigant CRRC si může připsat první důležitou certifikaci na evropské železnici. O proniknutí na zdejší trh se snaží už od roku 2016 a jako vstupní dveře si vybral Česko. Příběh tří vlaků s obchodním názvem Sirius byl dlouho plný rozpačitých momentů, v posledních dvou letech se ale začal hýbat. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V jakém stavu je schvalování pro celou Evropu.
  • A proč vlastně Čína tak usiluje o evropské železniční kontrakty?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.