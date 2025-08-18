Šestatřicetiletý Will Freeman je znuděný osudem. Žije jako starý mládenec s občasnými známostmi a nechodí do práce. Přešla na něj autorská práva za vánoční píseň z díla jeho zemřelého otce. Nesnáší sice, když ji v prosinci všude hrají, ale je díky ní doživotně zajištěn. Freeman, fiktivní postava knihy Jak na věc (About A Boy), má podle autora Nicka Hornbyho předobraz ve skutečnosti. Mnoho hudebních hitů se takto stalo zlatým dolem a s právy na ně se hojně obchoduje. A nepřekvapí, že i mezi reálně existujícími komerčně nejúspěšnějšími skladbami skutečně najdeme i dvě vánoční.

Hudební skladby se řadí mezi nejtrvalejší komerční hodnoty v oblasti duševního vlastnictví. Dědictví bylo donedávna hlavním způsobem, jak se tato hodnota předávala dál. Na začátku milénia však začali držitelé práv mnohem víc než v minulosti tento „majetek“ prodávat. Do jiných rukou tak přešla celá portfolia a písňové katalogy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kde najde drobný investor volná autorská práva.
  • Kudy tečou příjmy za copyright na hudební skladby.
  • Které populární písně vydělaly majitelům práv nejvíc.
