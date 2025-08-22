Vrchní soud v Praze potvrdil schválení reorganizačního plánu zkrachovalé společnosti Arca Investments, jak ho navrhl fond IFIS. Soud tak odmítl odvolání, které proti schválené reorganizaci podala Wiener Privatbank SE. ČTK o tom v pátek informoval fond IFIS v tiskové zprávě.
Arca Investments byla mateřskou společností finanční skupiny Arca Capital. Věřitelé Arca Investments přihlásili v insolvenčním řízení pohledávky zhruba za 23 miliard korun. Reorganizační plán sestavený fondem IFIS schválili věřitelé letos v lednu, v březnu ho poté potvrdil Městský soud v Praze.
"Jsem rád, že můžeme začít s realizací našeho reorganizačního plánu. Vrchní soud svým rozhodnutím potvrdil, že záměr investičního fondu IFIS je správný a snaha některých věřitelských skupin formou odvolání zamezit realizaci našeho plánu vedla jen k oddálení jeho realizace a následného plnění věřitelům," okomentoval rozhodnutí soudu majoritní akcionář fondu IFIS Marek Indra.
Reorganizační plán IFIS se opírá o tzv. předtransformaci, která umožní převod klíčových aktiv zahraničních subjektů do nově vytvořené stoprocentní dceřiné společnosti AI Czech holding. "V rámci českého insolvenčního řízení náš plán předpokládá výtěžek u nezajištěných pohledávek asi deset procent. Reálně však bude finální výsledek záviset na hodnotě jednotlivých zpeněžovaných aktiv v době jejich prodeje," uvedl už dříve Indra.
