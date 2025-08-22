Český výrobce letadel Aircraft Industries ze skupiny Omnipol dodal v uplynulých dnech do Thajska dva letouny L 410 NG, tedy stroje nové generace. Převzalo je oddělení ministerstva zemědělství státu v jihovýchodní Asii. Vybaveny jsou pokročilými systémy pro umělé vyvolávání srážek. Na webu to uvedli zástupci společnosti Aircraft Industries, která sídlí v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Finanční podmínky obchodu podnik nezveřejnil.
Letadla budou podle výrobce klíčovým nástrojem dlouholetého thajského programu, jehož cílem je zajistit dostatek vody v suchém období pro zemědělce. Technika umělého vyvolávání deště je založená na rozptylování speciálních látek do atmosféry. „Úspěšné předání letounů představuje další milník v dlouhodobé spolupráci mezi Českou republikou a Thajskem a potvrzuje závazek společnosti Omnipol Group poskytovat vysoce kvalitní, na míru šité letouny připravené k plnění specifických potřeb svých zákazníků,“ uvedl prezident Omnipol Group Jiří Podpěra.
Víme, že nás „létající Land Rover“ navěky neuživí. Máme připravený i koncept většího letadla než L-410, říká šéfka Aircraft Industries
Letadlo L 410 NG nabízí podle Aircraft Industries ve srovnání se starším modelem L 410 UVP-E20 vylepšené letové parametry a provozní charakteristiky, modernější technologie a inovovanou avioniku. Má delší dolet, přepraví také o 500 kilogramů více nákladu. Dvojnásobně větší je zavazadlový prostor. Letoun může přepravovat až 19 pasažérů. Kromě civilních verzí vyrábí Aircraft Industries také nákladní, ambulantní, výsadkové nebo pozorovací verze letadel.
Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Navazuje na více než osmdesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Hlavním produktem leteckého závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo vyrobeno a do celého světa dodáno více než 1200. V provozu jsou ve více než šedesáti zemích. Spolu s výrobou letadel se společnost věnuje i jejich údržbě, provozuje též mezinárodní letiště Kunovice.
Na jaře 2022 koupila Aircraft Industries od ruské firmy Ostov skupina Omnipol. Jediným akcionářem kunovické firmy je akciová společnost LET Kunovice. Předloni utržil Aircraft Industries z prodeje výrobků, služeb a zboží přibližně 1,734 miliardy korun a skončil ve ztrátě zhruba 106,9 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy podniku založené ve Sbírce listin. Loňské hospodářské výsledky firma, která se nyní orientuje především na trhy v jihovýchodní a Střední Asii, v Africe a na Blízkém východě, zatím oficiálně nezveřejnila.
