České zbrojařské společnosti Omnipol loni vzrostly tržby na 10,07 miliardy korun, což představovalo meziroční nárůst o 284 procent. Čistý zisk firmy stoupl v porovnání s rokem 2023 o 127 procent na téměř 1,44 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zprávy Omnipolu za rok 2024, na kterou upozornil web Seznam Zprávy.
Mezi nejznámější produkty Omnipolu patří dopravní a transportní letoun L-410 nebo pasivní sledovací systém VERA.
Prezident Omnipolu Jiří Podpěra označil loňský rok za velmi úspěšný. „Dosáhli jsme rekordního zisku. Velmi se dařilo našim dceřiným společnostem ERA i Mesit,“ uvedl Podpěra ve výroční zprávě.
Omnipol, jehož kořeny sahají až do roku 1934, vlastní Richard Háva a jeho dva synové. Do skupiny patří mimo jiné pardubický výrobce systémů pro sledování leteckého provozu ERA, výrobci letadel Aero Vodochody a kunovický Aircraft Industries a výrobce produktů a systémů pro letectví či vojenský průmysl Mesit Holding. V Aeru Vodochody má Omnipol menšinový podíl.
Firma působí ve více než 65 státech, kam za devadesát let své existence dodal přes devět tisíc letounů. Mateřská společnost Omnipol měla ke konci loňského roku sto zaměstnanců, meziročně o 12 procent více. Celá skupina Omnipol zaměstnává zhruba čtyři tisíce lidí.
