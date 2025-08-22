Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, má nového předsedu představenstva. Dosavadního hlavního majitele Zdeňka Pelce, který měl vážnou nehodu, v čele tohoto orgánu nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší. Vyplývá to ze zápisu ze zasedání představenstva ve Sbírce listin. Členem představenstva místo Pelce staršího se stal už dříve finanční ředitel společnosti Martin Heger, obměněné představenstvo pak vybralo nového předsedu. Server E15 uvedl, že se změnila i vlastnická struktura společnosti, firma to ale ve vyjádření pro ČTK nechtěla komentovat.
Server E15 v pátek upozornil na to, že majoritní vlastník GZ Media, kyperská firma Earthglobe Limited, se přesunula do ČR a přejmenovala se na GZ Holding. Hodnota mateřské skupiny dosahuje podle E15 přibližně 9,3 miliardy korun, přičemž drtivou většinu tvoří majoritní podíl v GZ Media. Celková stoprocentní hodnota GZ Media přesahuje podle serveru 11,2 miliardy korun.
Konkurence ve výrobě desek sílí, přišla na to, že je to zlaté vajíčko, říká vinylová světová jednička Zdeněk Pelc. Náladu mu to nekazí
Ve vlastnické struktuře firmy jsou nyní podle webu Pelcovy děti, on sám tam nefiguruje. Firma to v pátek nechtěla komentovat. „Mohu se vyjadřovat jen k věcem, které se týkají GZ Media. Nemohu se vyjadřovat k čemukoliv, co se týká vlastnictví, ani k osobním věcem, které se týkají rodiny Pelcových,“ řekla ČTK Jitka Nosková, která má na starosti marketing a komunikaci společnosti.
Pelc se těžce zranil 4. června při nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Jeho vůz se čelně střetl s protijedoucím autem, jehož řidič následkům zranění podlehl. Policie případ vyšetřuje jako podezření z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Výsledky expertiz prokázaly více než promile alkoholu v krvi.
Skupina GZ Media loni utržila 7,3 miliardy korun, meziročně zhruba o miliardu méně. Přes pokles tržeb dosáhla třetích nejlepších výsledků. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, klesl téměř na 1,5 miliardy korun z předloňských 1,8 miliardy korun. Firma celosvětově prodala 70 milionů gramofonových desek.
Skupina zaměstnává téměř 3000 lidí, z toho přes 2000 v Česku. Hlavní výrobní závod má v Loděnici na Berounsku a další provozy v Soběslavi, Hýskově a Příbrami. Dceřiné společnosti jsou i v Kanadě, Francii a ve Spojených státech, kde firma zažívá velký růst.
GZ Media má více než sedmdesátiletou tradici. Kromě výroby gramofonových desek dodává klientům z celého světa polygrafické služby a produkty v mediálním, tiskovém a balicím průmyslu. Výroba vinylů se sice na začátku 90. let minulého století zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich GZ Media staví své podnikání. Naopak výrobu CD a DVD v Česku již zastavila. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist