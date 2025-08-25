K prvnímu září odejde z těžební společnosti OKD 150 zaměstnanců provozu vybavování a likvidace, kteří nyní dokončují práce související s vybavováním porubů (dobývacích prostor) technologiemi k dobývání. ČTK to sdělila mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková. Provoz se dosud staral o přípravu, dopravu, montáž a zprovoznění strojního zařízení pro těžbu uhlí, dále už ale nebude potřeba, protože těžba černého uhlí v OKD, a tím i celé České republice, na začátku příštího roku skončí.
„Pracovníci provozu vybavování a likvidace byli vždy klíčovou součástí našich provozů. Bez jejich odbornosti a zkušeností by nebylo možné uvést do chodu jediný porub. Patří jim velké poděkování za léta práce v náročných podmínkách i za jejich obrovské pracovní nasazení až do posledních dnů jejich působení v OKD,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.
Pracovníci provozu vybavování a likvidace museli ovládat řadu odborností. „Navazovali na práci razičů, kdy pro důl ve spolupráci s povrchovými provozy připravovali veškeré technologie potřebné k těžbě uhlí a poté budovali tratě v délce až pět kilometrů včetně překládacích míst a odstavných ploch, aby technologie mohli po částech do jednotlivých důlních oblastí dopravit,“ uvedla Černá.
Těžká práce horníkům přirostla k srdci. V oboru bez budoucnosti jich tisíce zůstanou až do posledního vozíku uhlí
Podle vedoucího provozu Petra Foltyna v dopravě břemen a manipulaci s nimi patří pracovníci vybavování ke špičkám v oboru. „Většinou se totiž jedná o součásti nadměrných rozměrů i hmotností: jednotlivé strojní části váží i deset tun a měří na délku osm metrů. V případě přesunu celých mechanizovaných výztuží z již vydobytých porubů do nových oblastí dosahují břemena dokonce hmotnosti 40 tun a délky deseti metrů,“ uvedl Foltyn. Doplnil, že na dvou lokalitách Dolu ČSM pracovníci vybavování provedli ročně v průměru 12 akcí vybavování nebo likvidace, při nichž přepravili 40 tisíc tun strojního materiálu.
„Zaměstnanci, kteří budou odcházet na konci srpna, odpracovali v OKD průměrně 29 let, bude jim tedy v průměru vyplacen jedenáctinásobek měsíční mzdy. Kromě spravedlivého sociálního programu nabízíme pracovníkům vybavování také maximální podporu při hledání dalšího profesního uplatnění - ať už prostřednictvím našeho programu Nová šichta nebo ve spolupráci s Úřadem práce,“ uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.
Těžba v OKD se chýlí ke konci a z organizačních důvodů letos firmu opustí na 400 pracovníků. V červnu po ukončení ražeb už odešlo 250 zaměstnanců. OKD předpokládá, že letos na odstupném vyplatí 263 milionů korun.
Aktuálně v OKD pracuje 2700 lidí, z nichž je dva tisíce kmenových zaměstnanců, kterým je v průměru 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda ve firmě v roce 2024 činila 56 985 korun.
OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už jen v Dole ČSM. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.
