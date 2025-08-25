České dráhy (ČD) plánují nakoupit až 90 nových vagonů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu. Předpokládaná hodnota zakázky je kolem osmi miliard korun. Nové vlaky chce dopravce provozovat v tuzemsku i v zahraničí. Vyplývá to ze zadání tendru, na který upozornil server Zdopravy.cz.
Veřejná zakázka je vypsaná na nákup až 90 vozů, které bude možné spojovat do jednotlivých vlaků. ČD závazně slibují objednání minimálně 27 vagonů, další by pak odebraly podle nabídnutých podmínek a aktuálních potřeb.
Dráhy poptávají vagony pro první i druhou třídu. Součástí dodávky by měly být i jídelní vozy nebo vagony přizpůsobené pro přepravu jízdních kol, pro cestující s dětmi nebo pro lidi s handicapem. Termín pro podání nabídek je do 21. října.
Poptávané vlaky plánuje dopravce využívat i na rychlostních tratích. Na tuzemských železnicích je dosud maximální povolená rychlost 160 kilometrů za hodinu. Od konce srpna by měly začít vlaky jezdit vyšší rychlostí na části trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi, kde některé úseky byly loni testovány na rychlost až 200 kilometrů za hodinu. První rychlodráha v ČR s rychlostí nad 200 kilometrů za hodinu se má podle současných plánů začít stavět v roce 2028.
Pro ČD jde o největší tendr na nákup nových vozů od roku 2021, kdy kupovaly vozy ComfortJet. Dráhy nyní mají u konsorcia Siemens–Škoda objednáno celkem 20 devítivozových jednotek ComfortJet. Kontrakt má hodnotu 12,5 miliardy korun. Celkem by dráhy z tohoto kontraktu měly provozovat 17 souprav.
ČD provozují zhruba dva tisíce hnacích vozidel a přes 1600 osobních vozů. Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 1,3 miliardy korun. Výsledek tak byl o 66 procent horší ve srovnání s rokem 2023, kdy měl dopravce zisk 3,8 miliardy. Největší podíl na zisku měla s hrubým ziskem 2,08 miliardy korun mateřská společnost ČD, která zajišťuje osobní dopravu. Naopak nákladní dopravce ČD Cargo se vloni propadl do ztráty 945 milionů. Předloni přitom firma hospodařila se ziskem 733 milionů korun. ČD Cargo v minulých týdnech ohlásila plán na propuštění asi sedmi set pracovníků do konce roku.
