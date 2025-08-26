Na začátku srpna oznámila britská energetická skupina BP svůj největší objev ropy a plynu od konce 90. let. Jde o rozsáhlé podmořské ložisko v pánvi Santos, asi čtyři stovky kilometrů od brazilského pobřeží. Pokud se potvrdí jeho komerční využitelnost, plánuje BP od začátku příští dekády zprovoznit v oblasti rozsáhlý těžební komplex. Pro nadnárodní ropnou společnost, která zkraje letošního roku pod tlakem investorů opustila své ambiciózní cíle v obnovitelných zdrojích, představuje objev potvrzení obnovené fosilní strategie.

Nejde však o výjimku. Podobných objevů v posledních letech přibývá, a to zejména v Jižní Americe a Africe. Hledání nových nalezišť se strany ropných společností ukazuje, že navzdory růstu investic do obnovitelných zdrojů zůstanou fosilní paliva ještě desítky let v hře.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč velké ropné firmy znovu navyšují investice do fosilních projektů.
  • Jaké scénáře poptávky po ropě předpovídají IEA a OPEC a čím se liší.
  • Jaké problémy trápí klíčové firmy v obnovitelných zdrojích.
  • Co brzdí další růst obnovitelných zdrojů.
