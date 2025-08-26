Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Jde o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Největší část tvoří podle Výborného evropské nárokové dotace, jde ale i o národní podpory.
Brusel ubírá peníze, Praha přidává papíry. Čeští zemědělci se obrací proti vládě, nezměnila to ani návštěva eurokomisaře
"Gros jsou nárokové dotace na plochu - jde o zhruba o 4,24 miliardy korun. Pak jsou to dotace národní jako podpora dobrých životních podmínek zvířat nebo nákazový fond. Tam to za ty čtyři roky činí zhruba 860 milionů korun. Sečteno podtrženo je to 5,1 miliardy korun," uvedl ministr. Částky podle něj vycházejí z propočtů resortních expertů. Ředitel Agrofert Josef Mráz už dříve řekl, že pro vrácení nevidí důvod. Aktuální vyjádření předsedy ANO Babiše ČTK shání.
Piráti v úterý vyzvali premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialu (ODS) a vicepremiéra a předsedy Starostů Víta Rakušana, aby vláda okamžitě začala vymáhat po holdingu dotace z doby Babišova střetu zájmů.
Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský dnes na dotaz ČTK zopakoval, že celou věc vnímá jako předvolební kampaň. "Nikdo nás nekontaktovat," napsal ČTK. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý upřesnil, že vrácení dotací se týká všech jednotlivých podniků pod holdingem, tedy zhruba 90 firem, výzvu proto neobdrží Agrofert, ale jednotlivé firmy. "Postup je takový, že se připraví kroky, a následně Státní zemědělský intervenční fond bude vydávat rozhodnutí o vratce," řekl ČTK. Mráz už dříve avizoval, že se Agrofert bude bránit právní cestou.
Podle Výborného firmy za zmíněné roky 2017 až 2021 podaly téměř 3000 žádostí. I s ohledem na to je pravděpodobné, že většina vymáhacího procesu spadne až na bedra nové vlády po říjnových volbách, uvedly Seznam Zprávy. "Budeme postupovat jak nejrychleji to bude možné, ale neohneme ani o milimetr zákony,“ řekl ministr serveru.
Ministerstvo bude podle Bílého při vrácení postupovat precizně a dle standardního postupu. Pokud firmy nebudou s vrácením souhlasit, mohou se odvolat, přičemž odvolacím orgánem v druhé instanci je ministerstvo zemědělství.
Piráti v úterý na svém webu zveřejnili výzvu vládě, ke které se mohou lidé svým podpisem připojit, a požadují, aby Fiala, Rakušan, Výborný a další ministři okamžitě podnikli kroky k vymáhání 10 miliard nelegálních dotací a zakázek pro Andreje Babiše.
Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Společnosti z koncernu Agrofert si letos u Nejvyššího správního soudu připsaly sérii neúspěchů ve sporech kvůli odepřeným dotacím. Státní zemědělský intervenční fond dotace neposkytl kvůli obavě, že Evropská komise je následně neproplatí. Stejně zdrženlivě postupovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Soud postup opakovaně označil za oprávněný. Nejméně čtyři návazné stížnosti letos odmítl také Ústavní soud. Agrofert je přesvědčený, že na dotace měl nárok, rozhodnutí soudu ale respektuje.
Z celkových tržeb Agrofertu podle Mráze tvoří dotace zhruba jedno procento, u nárokových dotací jde o půl procenta. Zisk holdingu Agrofert loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.
