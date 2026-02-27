Představenstvo společnosti Agrofert posílí pět nových členů, celkem jich bude 12, oznámil koncern v tiskové zprávě. Nově zvolenými členy jsou Martin Kubů, Michal Jedlička, Jiří Tvrdík, Martin Rada a Pavel Hanus. „Volba nových členů představenstva odráží segmentovou strukturu koncernu Agrofert. Všichni jsou respektovaní manažeři a odborníci v rámci svých segmentů s dlouholetou zkušeností v koncernu,“ uvedl předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša, který ve funkci zůstává.
Stejně tak ve vedení zůstávají i místopředsedové představenstva Petr Cingr a Josef Mráz. Dalšími členy pak jsou Petra Procházková, Jaroslav Kurčík, Alexej Bílek a Libor Němeček.
V představenstvu Agrofertu naopak končí jeho dlouholetý člen Jiří Haspeklo, který byl jedním z prvních zaměstnanců koncernu. „Vždy jsme se mohli spolehnout na jeho zkušenosti, nasazení a loajalitu,“ dodal Průša.
V Agrofertu skončila klíčová manažerka, která zachránila Olmu. Ve vedení měla unikátní postavení
