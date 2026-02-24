Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) posoudí, zda je právní řešení Agrofertu, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) vložil veškeré akcie holdingu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, v souladu s národní a evropskou legislativou. SZIF o tom v úterý informoval v tiskové zprávě. Zemědělský fond zároveň ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.
„Cílem fondu je chránit veřejné prostředky a zajistit, aby evropské i národní finance byly poskytovány výhradně tam, kde jsou splněny všechny zákonné podmínky. Právě proto fond volí obezřetný a právně podložený postup,“ uvedl SZIF v tiskové zprávě. Termín pro vypracování stanoviska není podle něj pevně stanovený. O vypracování právní analýzy požádal fond externí advokátní kancelář.
Nechápu, proč vymáhání dotací po Agrofertu nevyřešila předchozí vláda, říká ministr Šebestyán. Další postup chce oznámit do měsíce
Administraci podpor ukončil SZIF Agrofertu už v minulosti, a to po ukončení auditu Evropské komise. Tehdy se jednalo o podpory ve výši 370 milionů korun, uvedl fond.
Vymáhání dotací od firem z holdingu Agrofert řeší v úterý také dozorčí rada SZIF. Rada chce podle svého předsedy Tomáše Dubského (STAN) slyšet, jak bude generální ředitel fondu Petr Dlouhý dále postupovat ve vymáhání. SZIF v tiskové zprávě uvedl, že další historické dotace z národních a evropských zdrojů podrobuje detailním právním analýzám. „Běh prekluzivní lhůty u těchto dotací končí v prosinci 2027 až 2031, což poskytuje prostor pro důkladnou přípravu,“ napsal fond.
Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu. Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samotné správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil. Výborný i Dubský by chtěli slyšet, proč dosud nebyly učiněny další kroky.
Jde o dotace v celkové výši přes sedm miliard korun vyplacené v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů tehdejšího majitele firmy, předsedy hnutí ANO a nynějšího premiéra Andreje Babiše.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist