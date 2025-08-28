Skupina KKCG Karla Komárka prodala 4,27 procenta v loterijní společnosti Allwyn International fondu J&T Arch Investments. Celkový výnos pro KKCG je 500 milionů eur, tedy téměř 12,3 miliardy korun. KKCG to oznámila v tiskové zprávě.
Transakce oceňuje základní kapitál Allwynu, do kterého patří mimo jiné tuzemská Sazka nebo loterie v Rakousku, Řecku, na Kypru, v Itálii, Británii či v USA, na 11,2 miliardy eur (zhruba 275 miliard korun) k 31. prosinci 2024.
V roce 2024 Allwyn dosáhl upraveného provozního zisku EBITDA 1,5 miliardy eur (asi 36,8 miliardy korun). Do svého portfolia také přidal předního dodavatele her Instant Win Gaming a oznámil záměr získat kontrolní podíl v online sázkové a herní společnosti Novibet.
„Pro Allwyn jde o další významný krok. Tato transakce ukazuje důvěru investorů v růstovou strategii Allwynu, která je založena na vizi a podpoře ze strany mateřské skupiny KKCG. Vidím v Allwynu další příležitosti k významné a udržitelné tvorbě hodnoty a jsem rád, že se k nám nyní mohou připojit i další investoři,“ uvedl předseda představenstva Allwynu a zakladatel KKCG Karel Komárek.
Komárek v USA zabodoval s rychlovkami. Lidé tady chtějí okamžité uspokojení ze hry, říká šéf tamní loterie
Podle spoluzakladatele J&T Patrika Tkáče je vstup J&T Arch do Allwynu vyvrcholením dlouholetých obchodních vztahů s Karlem Komárkem, kterému se spolu s jeho týmem podařilo z původně domácího hráče vybudovat mezinárodní zábavní platformu. „Další skvělý příběh českého kapitálu a tuzemského lídra, na jehož budoucím růstu se mohou nyní naši investoři podílet,“ dodal.
Allwyn je podle člena investičního výboru J&T Arch Adama Tomise zejména díky svému geografickému rozkročení v oblasti provozování národních loterií světově unikátní. „Naše portfolio tak získává investici v sektoru, který je charakteristický odolností vůči ekonomickému cyklu a vysokou konverzí zisku do volných peněžních toků. Allwyn je ve výborné pozici pokračovat v další expanzi a růstu,“ doplnil.
J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních třiceti letech vybudovat, a podílí se také na naplňování ambicí česko-slovenského kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. Fond je kotován na pražské burze, k 31. březnu objem spravovaného majetku dosáhl výše 141 miliard korun (přibližně 5,6 miliardy eur).
KKCG je investiční skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 16 tisíc lidí ve 37 zemích a spravuje aktiva v hodnotě více než deset miliard eur. Mezi její společnosti patří vedle Allwynu energetická skupina MND Group, IT skupina Aricoma a Avenga nebo KKCG Real Estate Group.
