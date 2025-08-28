Americkému výrobci elektromobilů Tesla v červenci v Evropě klesl prodej meziročně o 40 procent na 8837 vozů. Čínský konkurent BYD prodej minulý měsíc naopak ztrojnásobil na 13 503 vozů. Vyplývá to z dat Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Tesla tak v červenci zaznamenala již sedmý měsíc poklesu v řadě. Prodej v Evropě se jí snižuje i přesto, že celkový prodej bateriových elektromobilů v Evropě stoupá.
Automobilka Elona Muska čelí na starém kontinentu řadě výzev, včetně intenzivní konkurence a poškození reputace značky kvůli provokativním výrokům svého šéfa a jeho vztahům s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tesla v poslední době čelí i globálním problémům. Tržby společnosti ve druhém čtvrtletí klesly a Musk varoval, že automobilku čeká „několik těžkých čtvrtletí“.
Americký výrobce se potýká s konkurencí především čínských automobilek, které agresivně uvádějí na trh nové modely a zintenzivňují své úsilí proniknout na evropský trh. V čele těchto snah stojí společnost BYD. Ta v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své automobily za konkurenceschopné ceny, píše server CNBC.
Podle údajů společnosti JATO Dynamics zveřejněných minulý měsíc podíl čínských značek na evropském trhu přesáhl pět procent, což je historické maximum.
