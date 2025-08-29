Pražská kancelářská budova Masaryčka, kulturní centrum Automatické mlýny v Pardubicích nebo dětský hospic Dům pro Julii v Brně. Zmíněné tři stavby získaly v posledních dvou letech ocenění v prestižní soutěži Best of Realty. Letos se koná už její 27. ročník.
Investoři mají posledních pár dní na přihlášení svých projektů dokončených po 1. lednu 2024, a to v kategoriích rezidenční projekty, kancelářské budovy, nákupní a zábavní centra, hotely a průmyslové a skladové areály. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) také udělí čtyři speciální ocenění včetně Zvláštní ceny poroty, kde mají šanci uspět veřejné stavby jako domovy pro seniory, koncertní sály či již zmíněný dětský hospic.
„Dělá nám velkou radost zviditelňovat projekty, které jsou prospěšné pro společnost nebo nějakou lokalitu,“ říká ke Zvláštní ceně poroty Tomáš Drtina, viceprezident asociace a předseda odborné poroty Best of Realty.
Zatím nejvíce staveb (celkem 83) se do soutěže přihlásilo v roce 2023. Drtivá většina přihlášek každoročně dorazí v posledních dnech před uzávěrkou. Největší počet nominovaných je v kategorii rezidencí, kde ale porota oceňuje separátně menší bytové domy, větší bytové domy a nájemní bydlení. Jen v rezidencích tedy získá 1. až 3. cenu celkem devět projektů.
Realitní "Oscary" vyzobali velcí developeři v Praze, ukazují letošní výsledky soutěže Best of Realty
V posledních letech se zejména v Praze staví domy s vybavenými nájemními byty a službami hotelového typu pro jejich obyvatele. Asociace proto před dvěma lety vytvořila zmíněnou samostatnou kategorii nájemního bydlení.
Silně jsou v soutěži zastoupeny také logistické haly. U nich porota zohledňuje, zda vznikly na brownfieldech nebo na zelené louce či jak jsou šetrné k životnímu prostředí.
„Je hodně těžké vybírat trojici projektů, které se dostanou na pódium. Kvalita staveb roste a ve většině segmentů dnes rozhodují detaily,“ říká Drtina, jenž je předsedou odborné poroty už 10. rokem. Developerský trh se vyvíjí, a to i v regionech. Před čtvrt stoletím podle Drtiny uspěla většina projektů, protože byl obrovský hlad po novém bydlení, moderních kancelářích i nákupních centrech.
Dnes už kvůli saturaci nových obchodních center tolik nevzniká, porota proto oceňuje i stavby, které prošly významnější modernizací či rozšířením. V posledních letech se také staví méně administrativních center, proto se i letos do soutěže mohou přihlásit i kanceláře, jež prošly rekonstrukcí.
„Díváme se na to, zda projekt lokalitu pozvedl, na jeho architektonické nebo urbanistické řešení, kvalitu realizace a čím dál více zohledňujeme i jeho udržitelnost,“ vyjmenovává Drtina. Body získá i stavba komerčně úspěšná, inovativní či jinak výjimečná, a svou roli hraje i to, zda přináší komfort nebo služby svým uživatelům.
Soutěž se podle Drtiny snaží zviditelňovat i menší developery a regiony. „I mimo Prahu dnes vznikají hezké budovy. Každoročně máme přihlášené projekty z Brna i jiných krajských měst, zejména pokud jde o rezidence,“ říká Drtina.
Pořadatel se snaží o pestré obsazení odborné poroty, jejíž složení částečně obměňuje. Rozhodují odborníci z různých oblastí, ať už jde o development, bankovnictví či architekturu. „Jsme rádi, že máme v porotě letos Petra Paličku, v soutěži nebude žádný jeho projekt a on může svobodně hlasovat,“ říká Drtina o Paličkovi, někdejšímu šéfovi developerské firmy Penta Real Estate.
Slavnostní vyhlášení výsledků 27. ročníku se uskuteční 26. listopadu 2025 ve Foru Karlín v Praze. Hospodářské noviny jsou hlavním mediálním partnerem soutěže.
