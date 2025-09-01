Pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře Eversheds Sutherland počátkem srpna zfúzovala s advokátní kanceláří Kropáček LEGAL. Co obě firmy k tomuto kroku vedlo a jaké jsou plány do budoucna, jsme probrali s managing partnerem pražské Eversheds Sutherland Bořivojem Líbalem a s novým partnerem této kanceláře Pavlem Kropáčkem.
Co se dočtete dál
- Motivace k fúzi Kropáček LEGAL a Eversheds Sutherland a její strategické cíle
- Konkrétní dopady fúze na stávající klienty obou kanceláří
- Dlouhodobé plány pražské kanceláře a možné další akvizice
