Zřejmě neexistovala soukromá škola v Česku, u jejíhož otevření by asistoval ministr zemědělství, šéf Senátu, hejtman Vysočiny, tři významní bankéři a šéf nejsilnější opoziční strany Andrej Babiš. Tedy až dosud. Lubomír Stoklásek, majitel a hlavní postava výrobce zemědělských strojů Agrostroj, upoutal na otevření své Akademie Agrostroj v Pelhřimově maximální pozornost politiků i lidí z byznysu.
Nová škola včetně kampusu postaveného na začátku dvacetihektarové fabriky otevře své brány v pondělí a v prvním školním roce ji bude navštěvovat patnáctka studentů, kteří ukončili základní školu a složili přijímačky. Stoklásek tak navazuje na kdysi tradiční propojení továren a škol, které ale v posledních třiceti letech z velké části vymizelo. Dva studijní obory se přitom dívají do budoucnosti a studenti se budou učit v profesích jako programátor průmyslových oborů nebo programátor CNC technologií.
„Měli jsme vizi, která je zároveň pilotním projektem duálního vzdělávání v Česku. Věřím, že naše práce přispěje k rychlejším inovacím u nás, a to právě díky mladým lidem,“ uvedl při pátečním slavnostním otevření Lubomír Stoklásek, jenž pelhřimovskou továrnu Agrostroje převzal v roce 1997 a postupně z ní vybudoval lídra kooperativní výroby zemědělské techniky v Evropě. Před třemi lety navíc koupil západní značku Stoll, kterou dál rozvíjí.
Škola má zatím akreditaci na tříletý učňovský obor, ale příští rok bude žádat také o akreditaci na maturitní studium. Její studenti si tak budou moci vybrat, jakým způsobem vzdělání ukončí. Odborným partnerem je kromě Agrostroje také technologická společnost Cisco, která se zabývá kyberbezpečností, a to včetně té průmyslové. „Studenti, kteří se věnují strojírenství a zároveň mají zkušenosti s IT, výrazně zvyšují svou hodnotu na trhu práce. Proto školu s našimi experty budeme podporovat,“ říká Jan Šindler, obchodní manažer Cisco Česká republika.
Studenti stejně jako zaměstnanci Agrostroje budou moci využít firemního ubytování, do něhož Stoklásek v posledních letech ve velkém investoval, a navíc mohou získat stipendium pět tisíc korun. Samotné studium je teď zadarmo. Agrostroj nepodmiňuje nástup do školy smlouvami o budoucí práci pro firmu, ale pochopitelně věří, že většina absolventů ve společnosti zůstane nebo v ní budou působit už během studia. Firma má dnes zhruba 2500 zaměstnanců primárně po Evropě, z nichž ale většina pracuje právě v Pelhřimově, což je dlouhodobě město s jednou z nejnižších nezaměstnaností v celém Česku. Stoklásek tak průběžně hledá talenty a součástí jeho úsilí je právě otevíraná akademie.
