Propad prodejů amerického výrobce elektromobilů Tesla v letošním roce pokračoval na řadě evropských trhů i v srpnu, a to kvůli silné konkurenci čínského výrobce BYD a negativní reakci na chování generálního ředitele automobilky Elona Muska. Na základě dat příslušných národních asociací to uvedla agentura Reuters. Prodeje nových Tesel tak na těchto trzích klesají osm měsíců v řadě. Trendu se nicméně vymykají Norsko, Španělsko a Portugalsko, i zde ale nárůst výrazně zaostává za BYD.
Registrace nových vozů Tesla ve Francii v srpnu klesly meziročně o 47,3 procenta, zatímco celý automobilový trh vzrostl o téměř 2,2 procenta. Ve Švédsku registrace nových Tesel klesly o více než 84 procenta, zatímco prodej elektromobilů celkově stagnoval a prodeje všech nových vozů stouply o šest procent. V Dánsku nové registrace vozů Tesla klesly o 42 procent, v Nizozemsku o 50 procent a v Itálii o 4,4 procenta.
V Norsku, kde téměř celý automobilový trh tvoří elektromobily, Tesla zaznamenala meziroční nárůst registrací o 21,3 procenta. Registrace vozů BYD zde nicméně ve stejném období vzrostly o 218 procent. Tesla je v Norsku dlouhodobě nejpopulárnější značkou osobních vozů. Na začátku roku i zde její prodeje klesaly, trend se jí však podařilo zvrátit uvedením modernizované verze Modelu Y.
Ve Španělsku, které poskytuje dotace na nákup elektromobilů až do výše 7000 eur (170 900 korun), vzrostly prodeje Tesly v srpnu meziročně o 161 procent na 1435 vozů. Prodeje BYD však ve stejném období vzrostly o více než 400 procent na 1827 vozů.
Analytik: Muskovy výroky zněly bludně
Za prvních osm měsíců roku vzrostly prodeje BYD ve Španělsku o 675 procent na 14 181 vozů, zatímco prodeje Tesly vzrostly o 11,6 procenta na 9303 aut. V červenci potom Tesle podle dat Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) v celé Evropě klesl prodej meziročně o 40 procent na 8837 vozů. Čínský konkurent BYD prodej za stejný měsíc naopak ztrojnásobil na 13 503 aut.
„Zklamání z objemů Tesly lze částečně připsat konkurenčnějšímu tržnímu prostředí,“ uvedl analytik evropského automobilového trhu Matthias Schmidt ze společnosti Schmidt Automotive. Schmidt dále agentuře Reuters sdělil, že výroky šéfa společnosti Elona Muska v červencovém konferenčním hovoru s investory, že s prodejem Tesly na evropských trzích nejsou žádné problémy, zněly bludně. Podíl značky na trhu v západní Evropě totiž v první polovině roku klesl meziročně z 2,5 procenta na 1,7 procenta.
Britský ekonomický deník Financial Times na začátku roku připomněl, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, kde podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD) označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky poškodily také jeho provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
